Новое городское пространство обустроят возле библиотеки ИНИОН в Москве

Москва, 29 июля. Территорию библиотеки Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) ждет комплексное благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Новую площадку для прогулок и отдыха с цветниками, кустарниками и деревьями появится по адресу. На создание проекта архитекторов вдохновила концепция парка «Хай-Лайн» на Манхэттене, в котором участки с газонами и цветниками чередуются с покрытием пешеходной зоны. Природа и городская среда гармонично сочетаются в целом.

«Территория библиотеки города станет местом для проведения интересных мероприятий на воздухе. Литературные чтения, лекции, которые посвящены науке и искусству, а также выставки скульптур современных художников будут радовать посетителей», — рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Городское пространство организуют на месте бывшего фонтана. История эксплуатации в 40 лет привела чашу в непригодное состояние. Многоуровневый партер, который прежде был частью фонтана, превратят в летний амфитеатр с пятью рядами. Сейчас здесь поместятся 500 человек. Фонари будут освещать территория вокруг амфитеатра для проведения мероприятий в вечернее время. Зеленые дорожки для пешеходов создадут c учетом мировых тенденций ландшафтного дизайна.

В ходе восстановления здания планируется заменить старый каркас на монолитную железобетонную конструкцию. Натуральный камень будет применяться при облицовке фасада. При разработке проекта библиотеки архитекторы опирались на эскизы и архивные фотографии. Например, круглые потолочные светильники повторятся в точности, сообщает «Вечерняя Москва». Диаметр каждого достигает 1,5 метра.

Верхний этаж здания сохранит функцию общественного пространства для работы с печатными материалами. Читальные залы для работы с книгами, журналами и архивными документами будут восстановлены. Также организуют комфортные зоны с мягкими диванами.

В результате пожара 2015 года большая часть здания библиотеки ИНИОН РАН была утрачена. Произошло обрушение конструкций, которые затем разобрали для спасения уцелевших книг.