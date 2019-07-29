Обвиненный СБУ в перевозке «Бука» экс-ополченец «Батя» вышел из тюрьмы

Киев, 29 июля. Бывший ополченец, экс-начальник службы тыла Донецкой Народной Республики Дмитрий Куприян (позывной «Батя»), осужденный по делу о крушении МН17, вышел из тюрьмы.

По версии Службы безопасности Украины, Куприян якобы похитил трейлер для перевозки ЗРК «Бук», из которого, как утверждают в Киеве, был сбит малайзийский Boeing в Донбассе в 2014 году.

После выхода из тюрьмы, по данным украинских СМИ, за Куприяном установили административный надзор сроком на один год. По правилам этого надзора мужчина не имеет права покидать свой дом в ночное время суток, а также должен постоянно отмечаться у полиции. Помимо этого ему запретили посещать магазины и общественные заведения с целью покупки спиртных напитков.

Куприяна задержали в декабре 2015 года при пересечении госграницы Украины. В 2017 году его приговорили к тюремному заключению.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился летом 2014 года в Донецкой области Украины. Он выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Киевские власти тут же обвинили в крушении самолета ополченцев. В ДНР в ответ заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Расследование крушения самолета вела совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ.

Следователи уже представляли промежуточные итоги своей работы. По их мнению, Boeing якобы был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Эти обвинения прокомментировал заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.

Он напомнил, что Москва передала Нидерландам и данные российских радаров, и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине, но все эти сведения международная следственная группа проигнорировала.