Режим ЧС введен в трех регионах России из-за лесных пожаров

Москва, 29 июля. Связанный с лесными пожарами режим ЧС введен на территории Красноярского края, Иркутской области и частично — в Бурятии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МЧС России.

«Наиболее «горимыми» субъектами остаются Якутия, Красноярский край, Иркутская область. В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах, отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока», — говорится в сообщении.

«Особый противопожарный режим» действует на всей территории 24 субъектов, еще в 23 регионах данный режим работает частично.

Ранее сообщалось, что сибиряки попросили ввести в Красноярском крае и Иркутской области режим ЧС. Соответствующую петицию подписали почти 44 тыс. человек. Авторы обращения напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске.

Федеральный штаб по тушению тем временем поручил лесным ведомствам Иркутской области и Красноярского края быстро нарастить силы для ликвидации лесных пожаров.