Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве треснуло в третий раз за лето

Киев, 29 июля. На новом пешеходном мосту в украинской столице в очередной раз треснуло стекло. Об этом в понедельник сообщает телевизионный канал Newsone со ссылкой на портал «Информатор».

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что одно из стекол на перилах полностью усеяно трещинами. Часть конструкции с лопнувшим покрытием оградили, но его центральная часть открыта для киевлян и гостей города.

Пешеходно-велосипедный мост, который более известен как «мост Кличко», открыли в Киеве 25 мая текущего года. В торжественной церемонии участвовали киевский градоначальник Виталий Кличко и его брат Владимир. Они даже попрыгали на стеклянном участке переправы, чтобы показать, насколько она надежна и прочна.

На следующий день после появления на нем жителей столицы на мосту треснуло два защитных стекла-пленки. Тогда пресс-служба киевской администрации объяснила произошедшее актом вандализма.

Кроме того, «паутина» из трещин на новом мосту вновь появилась в конце мая и в июле. По информации канала ТСН, стоимость конструкции составила примерно 260,5 миллиона гривен.

В начале июня вернувшийся на Украину скандальный грузинский политик Михаил Саакашвили посетил новый пешеходно-велосипедный мост, о чем рассказал на своей странице в Facebook. На прогулку экс-глава Грузии надел кроссовки Prada стоимостью свыше 700 долларов.