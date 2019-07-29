Яшина арестовали за организацию незаконного митинга в Москве

Москва, 29 июля. Щербинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина, которого не допустили до выборов в Мосгордуму, за организацию несанкционированного митинга в столице. Сторонник скандально известного блогера Алексея Навального проведет под стражей десять суток.

Судья Дарья Сальникова признала несостоявшегося кандидата виновным по части второй статьи 20.2 КоАП. По версии полиции, 23 июля Яшин в микроблоге Twitter призывал граждан принять участие в незаконной акции на Тверской улице столицы 27 июля.

Напомним, главу Красносельского округа сняли с выборов в столичный парламент по двум причинам. Первая: брак подписей превысил допустимый порог (11,4%). Вторая: депутат использовал админресурс в ходе избирательной кампании.

Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей рассказывали, как идейный подельник Навального организовал работу, недоплачивал деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes. Обманутые сборщики подписей устроили бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли также протеже Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Им вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Недовольные решением Мосгоризбиркома оппозиционеры митингом на Тверской попробовали оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Организаторы сборища свезли провокаторов из разных регионов, «митингующие» выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Оппозиция бросала в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами, участники акции избили полицейского.

Стражи порядка при этом действовали максимально профессионально. Как сообщал глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, его ведомство взяло несанкционированную акцию под контроль, провокаторы и нарушители закона, представлявшие угрозу жизни и здоровью людей, были задержаны.