Онищенко резко раскритиковал идею Минздрава платить врачам за выявление онкологии

Министерство здравоохранения РФ предложило выделить из федерального бюджета деньги на премирование врачей, выявивших онкологические заболевания у пациентов в ходе профосмотров или диспансеризации. Порочной и устаревшей считает подобную идею депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Проект постановления правительства, разработанный Минздравом, предусматривает премию в одну тысячу рублей за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания с подтвержденным диагнозом. Эта сумма будет разделена поровну между ответственным за проведение профосмотра или диспансеризации и медиком, выявившим рак. Минздрав оценивает стоимость программы на 2020–2022 годы в 1,2 млрд рублей ежегодно. Ведомство предлагает начать платить «раковые» премии уже с 1 января 2020 года.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, подобная идея является в принципе порочной, поскольку, с одной стороны, желание получить прибавку будет толкать врачей на гипердиагностику, а с другой — профессионализм медиков и их следование правилам врачебной этики изначально ставятся под сомнение.

«Скажу достаточно мягко, а не так, как того заслуживает эта инициатива, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы подобной практикой очень эффективно пользовались на самом последнем этапе ликвидации натуральной оспы. Тогда в недоступных горных районах, в странах Африки и Центральной Азии действительно платили немалые деньги всем, кто сообщал о наличии у того или иного человека симптомов, похожих на натуральную оспу».

По словам парламентария, эта мера действительно в свое время помогла добиться полного искоренения на планете натуральной оспы. Однако те времена давно миновали, рак — принципиально другое заболевание, а диагностика с тех пор шагнула далеко вперед, говорит Онищенко. Поэтому предложение Минздрава, по его мнению, не только не соответствует духу времени, но и попросту опасно.

«Платить премию за выявление онкологического заболевания — это значит в определенной мере расписываться в несостоятельности нашего здравоохранения и в неверии в профессионализм наших врачей», — говорит собеседник ФАН.

Но это только одна сторона вопроса, отмечает Онищенко: не менее опасна гипердиагностика рака, которая неизбежно последует за материальным стимулированием постановки таких диагнозов.

«Любая постановка диагноза, связанного с онкологией, предсказуемо не вызовет у пациента прилива оптимизма, — говорит депутат Госдумы. — С высокой долей вероятности это будет для человека тяжелейшим отрицательным стрессом с непредсказуемыми последствиями».

А ведь первичным диагнозом дело не ограничится, говорит Онищенко: такого пациента ждет длительное дополнительное обследование с применением специальных средств, и все это время человек будет находиться в стрессе, последствия которого скажутся на нем вне зависимости от того, подтвердится диагноз или нет.

«Такого рода эксперименты над людьми недопустимы, — говорит первый зампред комитета ГД. — Это может привести к погоне за онкологическими диагнозами, сделает врача необъективным, поскольку он на подсознательном уровне будет заинтересован в получении дополнительных денежных средств. Все это чревато большим количеством ошибок в диагностике рака со всеми вышеперечисленными нежелательными последствиями, в том числе и для самих пациентов. Какие-то уж слишком причудливые формы стимулирования наших врачей предлагает Минздрав».

По словам Онищенко, вместо реализации подобных спорных инициатив нужно больше внимания уделять подготовке медицинских кадров, создавать единые алгоритмы постановки диагнозов и повышать онконастороженность всех медиков — в первую очередь врачей общей практики.

«Считаю, что финансовая стимуляция добросовестного исполнения врачами своих обязанностей как минимум противоречит медицинской этике. Получается, мы априори признаем, что медработники недобросовестно относятся к своим обязанностям, а это недопустимо», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Онкологические заболевания в нашей стране находятся на втором месте в качестве причин преждевременной смерти, уступая первенство сердечно-сосудистым заболеваниям.