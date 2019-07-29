Губернатор Приамурья посоветовал жителям подтопленного села бросить курить



Благовещенск, 29 июля. Губернатор Амурской области Василий Орлов посоветовал жителям села Угловое, которые попросили для сладости и сигареты, «не допускать перегибов».

Напомним, почти 80 человек сейчас живут на сопке возле этого затопленного села. Они отказались эвакуироваться.

«Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай», — заявил Орлов.

Губернатор считает, что «таких перегибов» допускать нельзя, «чтобы не расслаблялись».

«Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут», — добавил он на заседании комиссии по ЧС.

По мнению Орлова, людям нужно предоставить «необходимый минимум продуктов, воду». Еще один важный момент — обеспечение безопасности.

«На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — цитирует РИА Новости слова чиновника.

Отметим, что сигарет жители села включили в список необходимого печенье.

Напомним, по последним данным министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, в Амурской области остаются подтопленными дождевым паводком 14 населенных пунктов, 584 жилых дома и 820 приусадебных участков. В настоящее время в Амурской области действует режим ЧС регионального значения.