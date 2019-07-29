Эксперт объяснил, зачем Минобороны РФ возрождает расформированные ранее соединения

Необходимость понтонно-мостовых полков и ремонтных батальонов всегда была очевидной, просто в 90-е годы армия РФ находилась не в лучшем состоянии, считает военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее в интервью газете «Красная звезда» командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин рассказал, что в армии России вновь появятся понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны.

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон, что, несомненно, повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — сказал он.

Более того, по данным Минобороны РФ, не так давно в войсках вновь появился инженерный полк, который оснащен понтонным парком ПП-91 нового образца. Это устройство позволяет буквально за час развернуть 250-метровый мост через реку. Необходимо отметить, что большинство понтонно-мостовых соединений были расформированы еще в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны распущены в 2008 году по решению бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Комментируя восстановление специальных инженерных подразделений, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «от инженерных войск никогда не отказывались, просто в 90-е годы снизили их общее количество».

«Тогда [в 90-е годы] было ощущение, что в крупных инженерных соединениях нет такой серьезной необходимости, поскольку вся наша военная доктрина носит оборонительный характер. Тогда нам было выгодно иметь части, которые стационарно располагаются в определенных регионах и прикрывают определенное направление. А инженерные части, понтонные, — это все движение. Для чего они нужны? Для проведения крупных учений, быстрой переброски войск из точки А в точку Б. И, естественно, без таких частей и соединений обойтись просто невозможно», — говорит эксперт.

К тому же не стоит забывать о том, что в последнее время армия России стала по-настоящему мобильной, а от соединений требуется постоянная готовность к внезапной переброске в заданные координаты.

«Ну и как тут без инженерных частей? Очевидность всегда присутствовала, просто казалось, что такой масштаб не нужен. К тому же наши вооруженные силы в 90-е годы дышали уже на ладан, какие уж там могли быть инженерные подразделения? Но все изменилось в тот момент, когда министром обороны стал Сергей Шойгу, реформа армии приобрела очень продуманный и нацеленный на результат характер. Сейчас пришло понимание, что инженерные подразделения — понтонные полки и ремонтные батальоны — нам просто необходимы. Когда ты защищаешь Родину, все средства хороши», — заключил Коновалов.

Напомним, в марте 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что система аутсорсинга, которая сложилась в армии к 2012 году, не оправдала себя и что задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались: техника не ремонтировалась, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы.