Неправильное заполнение украинских хранилищ газом может повлечь техногенную катастрофу

На Украине планируют максимально заполнить газохранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию — прекращению транзита российского газа. Об этом сказал представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус в интервью РБК-Украина.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита», — сказал он.

Как сообщил Герус, в украинские ПХГ сейчас закачивают газ, который поступает по реверсу из стран Восточной Европы, а также от частных трейдеров. Согласно данным компании «Укртрансгаз», ПХГ страны сейчас заполнены на 50%, в них находится 15,5 млрд кубометров. Ранее в «Нафтогазе» отмечали, что для прохождения зимы в случае прекращения транзита Украине необходимо закачать в хранилища 20 млрд кубометров газа.

Во-первых, там есть технологические требования по заполнению ПХГ, иначе они придут в негодность, говорит руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», политолог и экономист Александр Разуваев.

«В этом случае возможны техногенные катастрофы. Однако, чтобы система работала нормально, транзит газа должен быть. Даже в пустой трубе могут быть различные технологические проблемы. Во-вторых, если абстрагироваться от политики, то после запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» где-то 10-12 млрд кубов газа через Украину остается. Этого объема достаточно, чтобы все работало, с точки зрения технологии. Скорее всего они рассчитывают на данный вариант. В любом случае «Газпром», чтобы показать себя надежным поставщиком, может оставить небольшой транзит», — рассказал экономист в интервью с Федеральным агентством новостей.

Получение реверсного газа из Европы зависит от финансового состояния Украины, полагает Александр Разуваев.

«Так или иначе, цены на газ следуют за ценами на нефть. Нынешняя цена на нефть достаточно «комфортная». Скорее всего Украина будет платить, следовательно, будут реверсные поставки. Более того, новый президент, Верховная рада, Европейский банк реконструкции и развития могут дать целевые кредиты на оплату газа», — заключил эксперт.

Ранее глава министерства энергетики РФ Александр Новак сказал, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Новак подчеркнул, что возможные корректировки договоренностей — это предмет переговоров коммерческих компаний.

В это же время, согласно данным агентства Reuters, Украина стремится получить долгосрочную сделку на 10 лет, но это невыгодно для России, которую устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что у Украины не получится подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года. В таком случае «Газпром» готов продлить действующий контракт.