Донецк, 29 июля. Два сотрудника Госпогранслужбы Украины погибли в ходе операции СБУ в Марьинке. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, сотрудники СБУ пытались задержать двух подозреваемых в коррупции пограничников, которые работали на контрольно-пропускном пункте «Марьинка». Однако когда возле КПП появился микроавтобус СБУ, подозреваемые попытались сбежать. Бойцы СБУ в ответ открыли огонь на поражение. От полученных ранений один из пограничников скончался на месте, а второй — через 4 часа.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс Украины находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.

По его словам, власти не создали в оборонной сфере конкуренцию, а финансирование ВПК не содействовало его развитию. Но главной причиной упадка военно-промышленного комплекса стала тотальная коррупция. Данилюк уточнил, что для страны, которая «находится в войне», это недопустимо.

Между тем, как сообщает RT, в команде президента Украины Владимира Зеленского решили сократить полномочия СБУ. Данилюк отметил, что глава государства хочет усилить департамент контрразведки СБУ, но при этом забрать другие функции. В примеру — полномочия по борьбе с коррупцией.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.