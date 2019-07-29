Шестилетняя девочка в Саратове жила в «подпольной псарне» с 25 собаками

Саратов, 29 июля. Сотрудники правоохранительных органов в Саратове забрали шестилетнего ребенка у матери, которая держала в доме 25 собак. Об этом сообщила начальник пресс-службы главка МВД Анастасия Захарова.

Как отмечает «Пятый канал», изначально полицейские узнали о ситуации из социальных сетей. На опубликованных фотографиях и видео запечатлены захламленные помещения одного из домов, в котором живут несколько десятков домашних животных — собак элитной породы и котов. Судя по кадрам, за питомцами не ухаживают должным образом. На одном из снимков можно увидеть маленькую девочку.

Местная зоозащитница Изабелла Фаизова сообщила в комментарии газете «Взгляд», что ребенок проживал с домашними животными в антисанитарных условиях.

«Все было в жутком состоянии, ужасно пахло и от людей, и от животных. Больше всего жалко ребенка, который живет в этом всем. В комнате девочки везде мусор и фекалии животных», — рассказала она.

Анастасия Захарова проинформировала, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних после получения информации о ситуации незамедлительно выехали на место. Ребенок в настоящее время находится в реабилитационном центре.

«Ситуация несколько лет назад была аналогичная. Как пояснили сотрудники ПДН, женщина исправилась, навела дома порядок, не было никаких оснований для того, чтобы оставлять ее на учете», — объяснила Захарова.

По ее словам, в настоящее время полицейские проводят проверку по факту изъятия волонтерами домашних животных, так как их хозяйка обратилась в соответствующие органы с заявлением о краже собак.