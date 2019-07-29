Донецк, 29 июля. Девятнадцать танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, задержала военная служба правопорядка (ВСП) в городе Волноваха Донецкой области на минувшей неделе. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

Безсонов отметил, что все задержанные украинские военнослужащие относятся к механизированному батальону 17-й танковой бригады, который недавно прибыл в Волноваху. В пресс-службе сообщили, что данная территория находится в зоне ответственности 35-й бригады морской пехоты.

Также Безсонов рассказал о случае дезертирства, зафиксированном в механизированном батальоне ВСУ. Как стало известно Управлению Народной милиции ДНР, 27 июля расположение батальона одновременно оставили пять военнослужащих. Сейчас представители ВСП разбираются с дезертирами в штабе подразделения.

Как отмечает Донецкое агентство новостей, ранее в ДНР неоднократно сообщали о низком уровне воинской дисциплины в рядах украинских вооруженных формирований.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать новое правительство и провозгласили две народные республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать, в частности, в белорусской столице, однако, несмотря на так называемые минские договоренности, военнослужащие ВСУ регулярно нарушают перемирие, обстреливая народные республики Донбасса.