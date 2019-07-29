В Совфеде отреагировали на отказ Украины поставлять воду в Крым

Украина не возобновит подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель главы государства Антон Кориневич.

«Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной. <…> Мы не можем говорить о подаче воды. Я считаю, что это однозначная позиция», — сказал украинский чиновник.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что действия Украины являются фактически преступными.

«Заявление представителей Украины в очередной раз демонстрирует отсутствие конструктивных решений руководства страны. Потому что вода Крымского канала нужна была прежде всего для обеспечения нужд растениеводства. Отсутствие пресной воды привело к тому, что начали бурить скважины, пошла добыча воды с нижних горизонтов и произошло засаливание сельхозземель. Для Крыма, это, конечно, экологическая катастрофа. Вопросы сейчас решаются», — напоминает член верхней палаты российского парламента.

Сенатор от Севастополя осудила украинскую власть за отказ поставлять на территорию Крымского полуострова воду для сельскохозяйственных нужд.

«Отказ поставлять днепровскую воду в Крым — это фактически преступление по отношению к крымчанам. Потому что эта вода сливается в море. В Херсоне тоже наблюдается экологическая катастрофа, потому что началось подтопление почв», — продолжает парламентарий.

Она заметила, что назначение президентом Украины Владимира Зеленского существенно ничего не изменило — антироссийская истерика продолжается.

«Происходящее — это истерика, при которой можно было бы выстроить конструктивные отношения, но политические амбиции определенных групп в Киеве препятствуют решению этого вопроса. И, судя по всему, смена главы государства не привела к выстраиванию конструктивных отношений. Продолжается политика эскалации и разрушения, которая ни к чему хорошему не приведет», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу. После этого Россия начала искать новые варианты и источники добычи пресной воды.