Тело боксера Дадашева будет доставлено в Россию на этой неделе

Москва, 29 июля. Тело скончавшегося в США российского боксера Максима Дадашева будет доставлено в Петербург в среду или четверг. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Отправка произойдет в среду или четверг. Это связано с оформлением документов», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что 19 июля Дадашев был экстренно госпитализирован после травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Как сообщали эксперты, во время боя Дадашев пропустил 319 ударов.

Врачи диагностировали у спортсмена отек мозга и провели трепанацию черепа, однако так и не смогли спасти жизнь пациента. 23 июля Дадашев скончался в больнице. По словам представителя команды Дадашева, у него не выдержало сердце.

Матиас выразил соболезнования в связи со смертью своего соперника. Он заявил, что всегда будет уважать Максима. А украинский боксер Александр Усик посвятил своему коллеге трогательные стихи.