Москва, 29 июля. Зять второго президента Украины Леонида Кучмы, украинский олигарх Виктор Пинчук попался на торговле с Россией. Об этом говорится в расследование контролируемой Западом программы «Схема», совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый».

Зять Кучмы попался на торговле с Россией. Журналисты выяснили, что у Пинчука есть предприятие Interpipe. С января по май 2019 года оно продавало российской стороне трубы и колеса, выручка составила более одного миллиарда 360 тысяч гривен. Как считает аналитик Concorde Capital Александр Паращий, за последние годы бизнесмену удалось поставить свое дело «на новые рельсы» и улучшить свое положение после кризисных для Украины 2014–2015 годов. По мнению эксперта, российский рынок незаменим для Пинчука.

Как пишет «Политнавигатор», Россия покупает приблизительно до 50% его колесной продукции.

Виктор Пинчук входит в семерку украинцев, которые попали в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в марте 2019 года. Его активы на данный момент оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным промышленником, меценатом и миллиардером Виктором Пинчуком. Речь во время переговоров шла о создании безбарьерной среды для бизнесменов и ответственности предпринимателей перед страной.

В ходе предвыборной кампании на Украине Пинчук открыто не высказывался о своих симпатиях к какому-либо кандидату. Миллиардер также не был замечен в попытке финансировать того или иного участника гонки. Основатель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, по распространенной версии, мог получить поддержку другого крупного украинского предпринимателя Игоря Коломойского.

Незадолго до второго тура украинских выборов Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх Виктор Пинчук оказался самым крупным донором благотворительного фонда Клинтон. По информации западных СМИ, украинский олигарх пожертвовал фонду семьи Клинтон не менее десяти миллионов долларов.

Виктор Пинчук является одним из богатейших украинцев, который стабильно входит в первую десятку рейтинга самый богатых людей Украины. В 2008 году ему удалось возглавить список украинских миллиардеров по версии Forbes, потеснив Рината Ахметова. В 2013 году его состояние оценивалось в 2,15 миллиарда долларов. Он приходится зятем второму президенту Украины Леониду Кучме.

Виктор Пинчук — это зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Предприниматель владеет каналами ICTV, СТБ и «Новый канал». В рейтинге самых влиятельных украинцев, составленном журналом «Новое время», Пинчук занял восьмое место.