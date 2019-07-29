Поправившаяся Хлебникова обрадовала фанатов на фоне слухов об алкоголизме

Краснодар, 29 июля. Эстрадная певица Марина Хлебникова заметно похорошела, чему обрадовались фанаты на фоне многочисленных слухов об алкоголизме артистки, вызванном смертью ее супруга. Фотографии, сделанные после концерта в Краснодаре, звезда 90-х опубликовала в социальной сети Instagram.

Выступление на фестивале «Ретро FM» стало первым за долгое время появлением 53-летней исполнительницы на публике. Фанаты обратили внимание на внешний вид артистки, которая немного поправилась. Несколько набранных Хлебниковой килограммов, по мнению поклонников, явно пошли на пользу певице.

В комментариях в соцсети фанаты выразили надежду, что их любимая исполнительница вскоре снова будет радовать их сольными выступлениями.

«Очаровательная Мариночка. Прекрасно выглядишь. С нетерпением ждем новых песен и большого сольника в Москве», — написал пользователь под ником louisross2019.

Напомним, слухи о проблемах Хлебниковой с алкоголем появились после ее появления в студии программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». На артистке было бежевое платье с рюшами, подчеркивающее ее излишнюю худобу. Зрители обратили внимание на проблемы со здоровьем у Хлебниковой, которая напоминала человека, болеющего анорексией. Шоумен Рустам Солнцев после эфира утверждал, что певица якобы выпила перед съемками.

Догадки коллег Хлебниковой подтвердил экс-промоутер российской исполнительницы Сергей Лавров. Он заявил, что у звезды нулевых на самом деле большие проблемы с алкоголем, хотя артистка и утверждает обратное. Пиар-менеджер рассказал, что живет с Хлебниковой в одном подъезде в столичном комплексе «Синяя птица», а артистка, по его словам, систематически выпивает и уходит в запои.

Сама Хлебникова опровергла слова коллег, объяснив свое истощение стрессом после смерти бывшего супруга, пишет «Дни.ру».