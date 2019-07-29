Француз пожаловался в полицию на громко квакающих лягушек

Париж, 29 июля. Правоохранительные органы Франции больше месяца расследуют дело о громко квакающих лягушках.

Заявление в полицию поступило от жителя города Аррас французского департамент Па-де-Кале. Он пожаловался на лягушек с соседнего участка, которые слишком громко квакают.

По словам «пострадавшего», еще весной земноводные соседи не доставляли ему никаких проблем. Амфибии Леон и Жозефина, как их прозвал владелец сада Марк Дерво, стали невыносимыми в июне, когда начался брачный сезон. Влюбленные слишком громко выражали свои эмоции посредством кваканья по ночам. Сосед с чутким сном обратился в полицию и мэрию с требованием вмешаться в ситуацию.

Двое полицейских пришли к Дерво практически сразу же после заявления. Правоохранители попросили его расселить «Ромео и Джульетту». Владелец сада предположил, что в этом нет смысла — брачный сезон подходил к концу, а значит, инцидент будет автоматически урегулирован.

Однако 27 июля к владельцу влюбленных лягушек пришли уже трое стражей порядка. В дело вмешались и городские власти: в дверь к Дерво постучались два муниципальных сотрудника, а затем заместитель мэра. Гости предложили французу убирать лягушек на ночь в гараж. Мужчина высмеял это предложение, пояснив, что оно малоосуществимо на практике.

Как пишет региональная газета Voix du Nord, Дерво и его супруге правоохранительные органы на данный момент не предъявляли требования юридически обязывающего характера.

Этим летом во Франции обсуждалось еще одно дело о громких криках животных. Так, в середине июля суд в департаменте Уаза оштрафовал на 500 евро владельца петуха Коко. А 5 сентября в департаменте Приморская Шаранта будет вынесено решение по делу о ранних криках петуха Мориса.