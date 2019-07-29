Губернатор Красноярского края рассказал о вреде тушения лесных пожаров

Красноярск, 29 июля. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары являются «обычным природным явлением», с которым бессмысленно бороться.

Александр Усс принял участие во всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019». Глава Красноярского края провел встречу с молодыми людьми, в ходе которой обсуждалась проблема лесных пожаров в Сибири, передает Infox.ru.

По его словам, власти субъектов РФ устанавливают зоны контроля лесных пожаров, в которых позволяется не тушить возгорание «при отсутствии угрозы населенным пунктам или инфраструктурным объектам». Он также добавил, что в зону контроля входит северная территория Сибири, где регулярно возникают лесные пожары.

«Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — пояснил Усс.

Губернатор также добавил, что борьба с огнем в отдаленных районах Сибири представляет опасность для пожарных, которые могут погибнуть в огненной ловушке, передает «Ридус».

«Время подлета туда — более трех часов. Как их можно там спасти, если пойдет верховой огонь?» — заявил он.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло сообщил, что к настоящему моменту площадь лесных пожаров на территории Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров. При этом в Красноярском крае и Иркутской области площадь природных пожаров составляет почти полтора миллиона гектаров. По данным Лесопожарного центра Красноярска, за минувшие сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 986 тысяч гектаров.