Аксенов заявил о росте доходов Крыма от туризма

Севастополь, 29 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте доходов региона от туризма. По его данным, прямые налоговые поступления в бюджет субъекта составили 1,4 миллиарда рублей.

Аксенов на встрече с премьер-министром России Дмитирем Медведевым констатировал, что в летний период основным источником доходов Крыма является курортный сезон​​​.

«Прямых налоговых поступлений в бюджет республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — заметил глава республики.

По данным Аксенова, в этом году на полуострове уже отдохнули 3,3 миллиона туристов. Он пояснил, что это на 11% выше показателей прошлого года.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиационных рейсов с любой страной мира, в том числе с Украиной.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Киев объявил экономическую, водную и энергетическую блокады региона. Кроме того, Киев вносит в черный список всех, кто посещает республику. Несмотря на угрозы со стороны украинских властей, поток туристов растет. Полуостров посещают и российские туристы, и украинцы, и путешественники из дальнего зарубежья. Так, в начале июля американский журналист Джефф Опдайк опубликовал в газете Los Angeles Times материал с призывом к согражданам ездить в Крым.