Эксперт объяснил, зачем Шойгу испытал «Искандеры» на Северном Кавказе

Подразделения ракетного соединения из Краснодарского края были подняты по тревоге, чтобы совершить марш на Северный Кавказ, где расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» нанесли электронный массированный ракетный удар по объектам условного противника. Ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров рассказал, для чего министр обороны России Сергей Шойгу проводит такие учения.

В ходе многокилометрового марша более 200 военнослужащих отработали отражение атак диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление участков зараженной местности.

Прибыв в район выполнения задачи на Северном Кавказе, подразделения ракетного соединения из Краснодарского края в рамках двустороннего командно-штабного учения нанесли из ОТРК «Искандер-М» электронный массированный ракетный удар по стратегически важным объектам условного противника. Также были сданы нормативы по заряжению ракетами пусковых установок. Всего в учениях задействовано около 50 единиц вооружений и техники.

«Учения с «Искандерами» проводить где попало, конечно, нельзя. А в Южном военном округе находится полигон для ракетных испытаний. Здесь все предельно логично. Как логично и то, что условным противником для России является НАТО, отдельные члены Североатлантического альянса, за исключением Турции, пожалуй, которая сейчас дистанцировалась от блока, а также поддерживаемый Вашингтоном киевский режим, ведущий несправедливую войну в Донбассе. Поэтому глава Минобороны Сергей Шойгу готовит войска к отражению возможного удара со стороны НАТО и ее союзников», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Михаил Александров.

По словам военного эксперта, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сдерживал развитие наземного компонента.

«А сейчас, когда американцы в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, можно утверждать, что чем больше у России таких ракет, как «Искандер», тем лучше. Это очень эффективное оружие, способное уничтожать целые укрепленные пункты, аэродромы, склады, мосты, железнодорожные узлы и так далее. Наличие большого количества таких ракет в обычном оснащении — я про ядерные не говорю — способно парализовать военную инфраструктуру НАТО в первые часы войны. То есть если они на нас сунутся, мы нанесем удар на всю глубину НАТО, поразим все их основные объекты и все, способность вести организованно войну у альянса отпадет. У них останутся лишь очаги в отдельных районах, нескоординированные, а это позволит нам разгромить группировку НАТО в Восточной Европе», — объяснил Александров.

Он добавил, что России следует активнее наращивать количество «Искандеров» и увеличивать дальность ракет до двух-трех тысяч километров, чтобы поражать районы во всю глубину территории НАТО.