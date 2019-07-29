Озвучена стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с «автоматом»

Москва, 29 июля. Стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» в заводской комплектации с автоматической коробкой (АКПП) передач стартует от миллиона рублей, а за топовый вариант придется доплатить 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным портала «Автоновости дня», модель оснащена автоматической трансмиссией 6L50 марки Punch Powerglide. Кроме того, под капотом авто установлен усовершенствованный 2,7-литровый бензиновый мотор производительностью 150 лошадиных сил.

В середине июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод готовится к официальной презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Первую фотографию автомобиля с двумя педалями производитель разместил в Сети.