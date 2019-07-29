Эксперт объяснил, почему Су-57 лучше американского F-35

Су-57 является самой передовой машиной, которой ранее у России не было; это надежный истребитель, показавший себя в Сирии. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Грозная машина

Истребитель Су-57 запустили в серийное производство. Об этом сообщается в брошюре, которая посвящена 80-летию ОКБ им. Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных целей и уничтожения наземных. В 2019 году он запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в тексте.

В конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что министерство обороны заключило контракт на поставку 76 машин.

Превосходство в небе

Как отметил Дмитрий Родионов, это то, что давно должно было произойти. Первый российский самолет пятого поколения поднялся в небо почти десять лет назад, однако о его серийном производстве и речи не шло.

«Слишком дорого, во времена сердюковщины и мечтать об этом было нельзя, сегодня российская армия только-только приходит в себя после двух десятилетий хаоса и наплевательского отношения власти. При этом, объективно говоря, наш самолет значительно превосходит американский. Наши самолеты вообще лучше. Некоторые страны, например, предпочитают наши машины поколения 4++ (Су-35) американским истребителям пятого поколения F-35, недостатки которых всем хорошо известны», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, особенность американского оборонно-промышленного комплекса заключается в том, что они сразу бегут продавать разработку, не успев довести ее до ума. При этом производство осуществляется во многом за счет покупателей — стран, которые в силу определенных обязательств просто не могут отказаться от закупки американского оружия и вынуждены финансировать его создание.

«Отсюда извечные проблемы, когда в хваленых американских истребителях пятого поколения вдруг обнаруживают вопиющие недоработки, и хорошо, если это происходит не в боевой обстановке прямо в воздухе. Это, кстати, касается и гражданской авиации, вспомним их широко разрекламированные Boeing Max, которые они поспешили продать задолго до окончания разработки, и которые внезапно (внезапно ли?) начали падать по всему миру. У России иной подход. Она никогда не продает то, что не прошло многократных испытаний, в том числе в реальном бою. Те же Су-57 хорошо себя показали в Сирии, уверен, желающих приобрести их будет немало. А это заказы, деньги, рабочие места, загрузка предприятий и возможность обеспечить собственную армию самыми передовыми машинами, которой у России ранее не было», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому новейший Су-57 в своем жизненном цикле уже прошел стадию полноценного участия в военной операции, что само по себе очень ценно и для боеспособности российской армии, и для повышения экспортной привлекательности.