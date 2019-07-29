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Стало известно, как личные качества могут влиять на уровень зарплаты в России

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Стало известно, как личные качества могут влиять на уровень зарплаты в России

Москва, 31 июля. Ученые выяснили, что личные качества характера могут влиять на уровень заработной платы точно также, как и наличие высшего образования.

По данным специалистов из Высшей школы экономики Ксении Рожковой, эмоционально нестабильные сотрудники получают зарплату почти на 5% меньше своих уравновешенных коллег.

Участниками исследования стали пять тысяч респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Они отвечали на вопросы специалистов о том, какую работу они выполняют, каковы вы их доходы, а также, как они сами оценивают собственные психологические показатели.

В итоге эксперты пришли к выводу, что эмоциональная лабильность имеет прямое отношение к размеру зарплаты работника. Работодатели склонны снижать денежные вознаграждения людям с неустойчивой психикой в среднем на 5%, пишет «Федерал Пресс».

Ранее портал «Ридус» со ссылкой на Росстата сообщил о том, что за первые шесть месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении, но реальные зарплаты за тот же период выросли на 1,8%.

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