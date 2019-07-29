Производство истребителей пятого поколения Су-57 началось в России

Москва, 29 июля. В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом говорится в брошюре, выпущенной в честь 80-летия ОКБ им. Сухого.

«В 2019 году запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в документе.

В брошюре отмечается, что Су-57 отличается высоким интеллектом бортового компьютера, малой заметностью, а также большими возможностями как для уничтожения воздушных целей, так и наземных, передает RT.

Отметим, что российский Су-57, по мнению специалистов, существенно превосходит американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Так, например, военный эксперт Андрей Фролов обратил внимание на зависимость американского самолета от обслуживающих структур. Он сравнил F-35 с «айфоном», который в любой момент может оказаться бесполезной игрушкой, если у тебя нет постоянного подключения к Apple Store и регулярных обновлений.

Су-57 же, который способен эффективно преодолевать системы ПВО противника и вести до 30 воздушных целей одновременно, видится ему гораздо более впечатляющей боевой машиной.

Напомним, что Су-57 разработан на замену Су-27. Максимальная скорость полета на высоте составляет 2,45 маха, максимальная бесфорсажная скорость — 2 маха. Самолет может продолжать полет на протяжении 5,8 часов и подниматься на высоту до 20 км. Истребитель вооружен 30-мм пушками, управляемыми ракетами, противорадиолокационными ракетами и корректируемыми авиабомбами.