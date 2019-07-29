Депутат призвал украинцев поблагодарить Россию за Крымский мост

Украина должна выразить России благодарность за строительство Крымского моста. С таким мнением в интервью Федеральному агентству новостей выступил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов. Так он отреагировал на призыв постоянного представителя украинского президента Владимира Зеленского по Крыму Антона Кориневича ввести санкции против международных компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

«Призывать к санкциям против строительных компаний — совершенно неконструктивно», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, Крымский мост был нужен крымскому народу вне зависимости от того, признает ли Украина юрисдикцию России над полуостровом или нет. Подобные масштабные инфраструктурные проекты являются жизненной необходимостью для экономического и социального роста Республики Крым.

«Так или иначе, Крым отчаянно нуждается в развитии, увеличении туристического потока, поставке туда грузов сухопутным путем», — пояснил парламентарий.

Россия же вкладывает «очень большие средства в развитие этой территории», констатировал член комитета Государственной думы по международным делам.

Таким образом, на самом деле украинским властям следует не давить на фирмы, занимавшиеся строительством моста через Керченский пролив, а выразить им благодарность за обустройство Крыма.

«Если бы украинцы действительно желали добра людям, которые живут на полуострове, они бы приветствовали все подобные инициативы, исходящие от России, и то, что мы вкладываем огромные деньги в Крым», — полагает Антон Морозов.

Дело в том, что полуостров находился в полном запустении все те годы, когда он входил в состав Украины, указал депутат.

«Украинцам нужно только спасибо сказать строителям и РФ, которая нашла такие огромные деньги и направила их на развитие этой территории».

Ранее стало также известно о новых планах киевских властей «вернуть» себе Крымский полуостров. Об этом заявил постоянный представитель украинского президента по Крыму Антон Кориневич. По словам украинского чиновника, план по возвращению полуострова заключается в том, чтобы «сотрудничать со всеми государственными органами и неправительственными организациями, заинтересованными в этом вопросе».