В Совфеде задумались о целесообразности штрафа за оставление места незначительного ДТП

Москва, 29 июля. Целесообразность введения штрафа в десять тысяч рублей за оставление места незначительного ДТП необходимо тщательно проанализировать с привлечением экспертов. Такое мнение выразил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

Ранее сообщалось, что установить штраф для покинувших место аварии, не имевшей серьезных последствий, предложили депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР. Авторы инициативы внесли на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект, пишет Deita.ru. Сейчас водителю, который сбежал с места любой автомобильной аварии, грозит либо административный арест на 15 суток, либо лишение прав на срок до полутора лет, сообщает «Царьград».

Башкин отметил, что законодательство необходимо постоянно совершенствовать, поскольку общество и жизнь не стоят на месте, но при этом не стоит бросаться в крайности.

«Разработчики не представили статистику лиц, покинувших место ДТП, в котором было оцарапано зеркало. Нет данных и о том, сколько из них было привлечено к административной ответственности», — прокомментировал инициативу депутатов сенатор.

Кроме того, Башкин задается вопросом, почему авторы предложения выбрали сумму именно в десять тысяч рублей, а не, например, в пять. Сенатор подчеркнул, что главный принцип нормотворчества — установить наказание, которое будет соразмерно деянию.

«Соответствует ли новый вид ответственности уровню общественной опасности данного правонарушения, еще только предстоит изучить», — сказал Башкин «Парламентской газете».

Напомним, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, покинувших место серьезной аварии. Например, виновникам ДТП с жертвами и пострадавшими, которые скрылись с места аварии, грозит до девяти лет лишения свободы.