В Киеве рассказали о введении белорусских войск в Донбасс

Одним из путей решения конфликта в Донбассе является введение войск Белоруссии на территорию региона. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко.

По словам украинского политолога, такое предложение в свое время делал белорусский лидер Александр Лукашенко, однако предыдущее руководство Украины не отреагировало на инициативу президента соседней республики.

«Все забыли, как президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести в Донбасс войска Белоруссии и стать «силой мира», — напомнил украинский политолог.

По мнению Михальченко, инициативу белорусского президента новым властям страны следует рассмотреть более внимательно, чем это сделал экс-глава Украины Петр Порошенко.

«Он просто не услышал то предложение Лукашенко», — посетовал собеседник ФАН.

Порошенко в своей риторике доказывал, что лишь миротворцы ООН могут прийти и навести порядок в Донбассе, напомнил политолог.

«Но это невозможно, — рассуждает украинский эксперт. — ООН не может прийти на Украину».

Дело в том, что решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс может быть принято только через Совет Безопасности этой всемирной организации. Однако Россия будет блокировать принятие подобного решения, убежден собеседник ФАН.

В целом, после победы на парламентских выборах партии «Слуга народа» на действующего президента страны Владимира Зеленского и его команду ложится огромная ответственность за будущее Украины, считает Михальченко.

«Но это ловушка, — предупредил он. — Теперь Зеленскому нельзя допустить ни одной ошибки».

Ранее стало известно, что ЦИК Украины закончил обработку всех протоколов на выборах в Верховную раду. Безоговорочным победителем оказалась партия президента страны «Слуга народа» — она получила 43,16% голосов украинских избирателей.