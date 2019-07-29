Москва, 29 июля. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание ФАС на необоснованный рост тарифов ЖКХ в регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи Путина и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

Глава государства напомнил, что на высокие тарифы ему жаловались россияне в ходе Прямой линии.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание на необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — отметил Путин.

По словам Артемьева, такая ситуация возникла из-за недоработок депутатов в 90-х годах. Их инициативы оставили 12 «дырок» в законодательстве, которые позволяли местным властям превышать правительственные индексы по тарифам. В настоящее время эти законодательные «дырки» ликвидированы. Теперь в случае, если тариф меньше экономически обоснованного уровня, то для его повышения местным властям сперва нужно заручиться разрешением ФАС.

Что касается конкретных жалоб из Омска, то там действительно имел место завышенный в два раза тариф. Антимонопольная служба уже выписала предписание, чтобы омское правительство снизило размер коммунальных выплат.

Отметим, тем не менее, что ранее Федеральная антимонопольная служба сообщала об отсутствии превышения средних индексов на коммунальные услуги в российских регионах с 1 июля 2019 года.

С 1 июля в силу вступают средние индексы по субъектам России на коммунальные услуги. Они утверждены на второе полугодие.