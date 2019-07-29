Фанатка A$AP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции в США из-за ареста рэпера

Вашингтон, 29 июля. Фанатка A$AP Rocky угрожала взорвать здание посольства Швеции в Вашингтоне из-за ареста рэпера.

После ареста A$AP Rocky американка Ребекка Кантер пришла к шведскому посольству, вылила на входную дверь лимонад и стала кричать, что взорвет здание. После этого девушка исчезла в неизвестном направлении.

Кантер вернулась на следующий день. Фанатка музыканта проникла внутрь посольства, стала кричать и оскорблять сотрудников дипломатического ведомства. Во время брани она уточнила, что ее недовольство вызвано арестом A$AP Rocky, и опрокинула кофейный стол.

Бунтарку попросили покинуть помещение, однако американка отказалась уходить и села на пол. Дебоширку задержали сотрудники правоохранительных органов, пишет New York Post.

26 июля американский президент Дональд Трамп обратился к властям Швеции с требованием освободить американца A$AP Rocky.

«Мы столько всего делаем для Швеции, а она, похоже, не отвечает взаимностью, — возмутился глава Белого дома. — Швеция должна сосредоточиться на реальных преступлениях в своей стране»

Рэпер и люди из его окружения были задержаны правоохранительными органами Стокгольма в начале июля по обвинению в нападении на двоих мужчин. Музыкант отрицает вину в произошедшем. A$AP Rocky выложил в Сеть видеозапись, сделанную до драки: на ее кадрах неизвестный мужчина первым атаковал человека из окружения рэпера.