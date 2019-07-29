Тил станет игроком «Спартака» на этой неделе

Москва, 29 июля. Вопрос с трансфером полузащитника нидерландского клуба «Алкмар Занстрек» («АЗ») Гуса Тила в «Спартак» практически решен. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, который уточнил, что вероятнее всего, до конца текущей недели 21-летний голландец перейдет в столичный клуб.

Как сообщал ранее ФАН, ожидается, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс различные бонусы за успешные выступления игрока в новом клубе. Зарплата футболиста, которому предложен пятилетний контракт, составит 1,6 миллиона евро в год.

21-летний спортсмен — воспитанник «АЗ», за основной состав он выступает с 2016 года. На его счету 98 матчей, 28 голов и 11 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. По оценкам transfermarkt.de, стоимость игрока составляет 6 миллионов евро. В марте 2018 года футболист дебютировал за сборную Голландии.

Ранее источник ФАН сообщил, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле переходит в «Спартак». Сделка будет оформлена как годичная аренда, после которой за москвичами останется право первоочередного выкупа футболиста.

При этом, по информации ФАН, московский «Спартак» готов продать нападающего Луиса Адриано. По словам источника, столичный клуб хочет выручить за бразильца 6 миллионов евро. Однако возможный переход Адриано усложняется тем, что до закрытия трансферного окна в Бразилии остается мало времени — до 31 июля. Кроме того, у всех сторон пока что достаточно большие разногласия в финансовом аспекте сделки.