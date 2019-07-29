Власти Молдавии планируют снять запрет на трансляцию российских телепередач

Кишинев, 29 июля. Парламент Молдавии планирует снять запрет на трансляцию российских новостных и информационно-аналитических телепередач. Об этом заявила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный.

По ее словам, в результате запрета на трансляцию иностранных телепрограмм с информационным содержанием пострадало большое количество российских телеканалов, поэтому парламент Молдавии готовит решение об отмене данного ограничения.

«В настоящее время мы готовим решение этого вопроса», — пояснила спикер молдавского парламента.

Она также добавила, что данный вопрос в ходе визита молдавской парламентской делегации в Госдуму.

Напомним, в 2017 году парламент Молдавии принял закон о борьбе с «иностранной пропагандой», который ввел ограничения на трансляцию иностранных телепрограмм с информационным содержанием. Под запрет попали информационные телепрограммы, которые произведены на территории государств, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал закон о борьбе с «иностранной пропагандой», отметив, что молдавский парламент пытается через цензуру решить политические проблемы. Президент подчеркнул, что жители Молдавии имеют право самостоятельно выбирать, какие телеканалы им смотреть. Согласно данным социологических опросов, большая часть жителей Молдавии выступила против запрета на трансляцию российских информационных телепрограмм.