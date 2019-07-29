Сирия, 29 июля. Боевики ИГ1* напали на нефтяные месторождения в Ираке. В Латакии ВВС Сирии ударили по «Тахрир аш-Шам». В Дейр-эз-Зоре курды обстреляли из гранатомета паром с нефтью. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по укрытиям радикалов на северо-западе Хамы и в районе Курдских гор в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство1»: напало на нефтяное месторождение в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрывается у турецкого наблюдательного пункта на северо-западе Хамы от огня сирийской армии.

Курды: из гранатомета обстреляли паром в Дейр-эз-Зоре, который перевозил нефть в район контроля САА.

Провинция Латакия

На западе провинции Латакия самолеты ВВС Сирии нанесли точечные авиаудары по укрытиям радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» и союзной «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Были атакованы опорные пункты боевиков на горных склонах Курдских гор и в предместьях города Кабана, как сообщает новостной портал Baladi News. В настоящее время город находится под контролем джихадистов, в окрестностях Кабаны находятся огневые точки, откуда боевики ведут обстрел поселений Латакии, Хамы и Идлиба, а также наносят удары по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) начали кампанию по борьбе с перевозом нефти из своих зон оккупации в районы, подконтрольные сирийской армии, как сообщил новостной Twitter-канал Jorf News. Из гранатометов было обстреляно несколько паромов, которые переправляли нефть с зон курдской оккупации на западный берег реки Евфрат у города Дибан. Напомним, что на оккупированной курдами территории расположены самые богатые нефтяные месторождения. На 2012 год, по данным Центра стратегических исследований в Дамаске, общий объем залежей нефти в Сирии составлял 37 миллиардов тонн. Большая часть этого запаса сейчас находится в руках курдских радикалов и их спонсоров из международной коалиции во главе с США.

Провинция Хама

Самолеты ВКС РФ нанесли удары по расположениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аз-Закят, Кафр-Зета и Дувейр аль-Акрад на севере провинции, о чем сообщает новостной портал Baladi News. После обстрела сирийских военнослужащих в районе города Аль-Латамина ВВС Сирии ударили по опорным пунктам радикалов альянса «Тахрир аш-Шам», расположенных в предместьях города, о чем сообщило информагентство Halab Today TV.

Оппозиционный источник сообщает, что сирийские военнослужащие также обстреливают укрытия радикалов, укрывающихся у наблюдательного пункта турецкой армии вблизи Шир-Магар. Данные действия, однако, носят ответный характер.

Ирак

Боевики террористической организации «Исламское государства» совершили вооруженное нападение на нефтяные месторождения Аджил и Аллас в провинции Сулеймания на севере Ирака, передало новостное агентство Anadolu Agency. Сотрудники полиции вступили в перестрелку с террористами и помешали им захватить месторождения. Жертв и раненых среди сотрудников полиции нет. После атаки в регионе были усилены меры безопасности. Несмотря на то, что в декабре 2017 года правительство Ирака заявило о победе над ИГИЛ1, террористы продолжают совершать теракты и похищать людей на иракской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.