Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер заявил, что языковая политика, которую проводит Украина, нарушает права национальных меньшинств, проживающих на территории государства.

«К примеру, это касается разделения между языками Евросоюза и всеми остальными. Такая классификация говорит о том, что по отношению к разным нацменьшинствам проводится неравная политика, а это вносит элементы дискриминации», — сказал европейский чиновник.

Член комитета Совета Федерации, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал, что ОБСЕ принимает решения несвоевременно, организации стоило бы проявить свою активность сразу после начала гражданской войны на Украине.

«Через пять лет после начала угнетения прав русских ОБСЕ усмотрело нарушение прав национальных меньшинств. Это хорошо», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Российский политик с сожалением подчеркнул, что европейская структура долго игнорировала нарушения прав национальных меньшинств на Украине. При этом член верхней палаты парламента приветствовал тот факт, что в Европе все же обратили внимание на нарушение прав человека на Украине.

«Понятно, что было необходимо сразу реагировать, но лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что новые власти прислушаются к мнению ОБСЕ. Также мы проанализируем действия новых властей Украины, и будем делать выводы исходя из их дел. Но повторюсь, сама ситуация что ОБСЕ отреагировало, является положительным фактом, это идет на пользу национальным меньшинствам. ОБСЕ продемонстрировало, что намерено защищать права национальных и языковых меньшинств», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Вооруженный конфликт произошел из-за того, что граждане Донецкой и Луганской Народных Республик отказались признавать результаты антиконституционного государственного переворота. В результате Киев ввел режим так называемой АТО, вооруженные столкновения только по официальным данным ООН унесли жизни более 13 тысяч человек.