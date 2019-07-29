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Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

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Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

Москва, 29 июля. Врач-офтальмолог и глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева после госпитализации скандального блогера Алексея Навального начала распространять слухи о том, что его якобы намеренно отравили неизвестным веществом.

Отметим, Васильева лечила Навального два года назад, когда ему в глаз попала зеленка. Сейчас офтальмолог, как сама она и заявляет, без осмотра пациента сделала выводы о причине его госпитализации. По словам Васильевой, врачей в городскую больницу, где находится Навальный не пускают. Ее безосновательные заявление об «отравлении» неизвестным веществом растиражировали многие оппозиционные СМИ и западные издания.

Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

Медики позже опровергли диагноз Васильевой и заявили о готовности ответить на все вопросы общественности вечером 29 июля, при этом согласившись допустить к Навальному других специалистов.

Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

Васильева продолжает активно раскручивать версию с «отравлением», тем самым провоцируя горожан собираться у медучреждения. Излишнее скопление людей у больницы, безусловно, мешает работе врачей.

Офтальмолог поделилась историей знакомства со скандальным блогером. По словам Васильевой, ее мать, хирург-офтальмолог, попала под сокращение в столичном НИИ глазных болезней, и якобы единственным добровольцев, который вызвался совершенно бесплатно защищать интересы оказавшихся без работы врачей, стал Навальный. Позже Васильева решила, что ее призвание заключается в том, чтобы защищать права медиков. Так и был создан «Альянс врачей».

Весь 2018 год на канале Навального публиковались ролики с блондинкой в главных ролях. Она рассказывала о низкой зарплате врачей, медиках, которых вынуждают работать на две ставки, пациентах, покупающих за свой счет лекарства. Визиты в регионы Васильевой, которая, складывается впечатление, намеренно занималась провокациями, нередко приводили к локальным забастовкам.

Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

В регионах начали появляться представители так называемого «Альянса врачей». Однако на руководящих должностях оказывались не врачи, которые страдали от несправедливости чиновников, а скандалисты. Об этом наглядно свидетельствует и ситуация с увольнением старшей медсестры в Серове, которой якобы подбросили в шкафчик «запрещенную марганцовку». Тогда эту историю подхватили многие оппозиционные СМИ. Позже выяснилось, что медсестру, которая возглавляет местный «Альянс врачей», никто не увольнял, ее даже стараются лишний раз «не трогать» — «достала всех своей активностью». Интересно, что сама Васильева не стесняется публично говорить, что брала взятки от пациентов. Об этом пишут Nation News. 

Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

Васильева после ухода с работы даже улучшила свое материальное положение. Оказывается, в ее владении находится коттедж в элитном поселке «НИЛ» в Подмосковье. «Обездоленный» медик также искала домработницу за 35 тысяч рублей в месяц, выяснили журналисты URA.ru. Но, судя по тому, что Навальный тратит в заграничных поездах миллионы рублей, то и Васильева — его любимый офтальмолог — ни в чем не нуждается. Ее действия и бездоказательные заявления свидетельствуют, скорее, о том, что она ведет пиар-кампанию имени самой себя, пытаясь пробивать себе путь на политическом поприще.

Откровенные вбросы и фейки об отравлении блогера-скандалиста запускают его спонсоры, которые уже чувствуют поражение в политической борьбе. Они пытаются сделать из Навального «жертву режима». Напомним, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь потерпела громкий провал на несостоявшихся для нее выборах в Мосгордуму, теперь на сцене появляется симпатичная «блондинка Навального», которая, возможно, и станет его новой правой рукой.

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