Новая «блондинка Навального» фейками об отравлении начала кампанию самопиара

Москва, 29 июля. Врач-офтальмолог и глава так называемого «Альянса врачей» Анастасия Васильева после госпитализации скандального блогера Алексея Навального начала распространять слухи о том, что его якобы намеренно отравили неизвестным веществом.

Отметим, Васильева лечила Навального два года назад, когда ему в глаз попала зеленка. Сейчас офтальмолог, как сама она и заявляет, без осмотра пациента сделала выводы о причине его госпитализации. По словам Васильевой, врачей в городскую больницу, где находится Навальный не пускают. Ее безосновательные заявление об «отравлении» неизвестным веществом растиражировали многие оппозиционные СМИ и западные издания.

Медики позже опровергли диагноз Васильевой и заявили о готовности ответить на все вопросы общественности вечером 29 июля, при этом согласившись допустить к Навальному других специалистов.

Васильева продолжает активно раскручивать версию с «отравлением», тем самым провоцируя горожан собираться у медучреждения. Излишнее скопление людей у больницы, безусловно, мешает работе врачей.

Офтальмолог поделилась историей знакомства со скандальным блогером. По словам Васильевой, ее мать, хирург-офтальмолог, попала под сокращение в столичном НИИ глазных болезней, и якобы единственным добровольцев, который вызвался совершенно бесплатно защищать интересы оказавшихся без работы врачей, стал Навальный. Позже Васильева решила, что ее призвание заключается в том, чтобы защищать права медиков. Так и был создан «Альянс врачей».

Весь 2018 год на канале Навального публиковались ролики с блондинкой в главных ролях. Она рассказывала о низкой зарплате врачей, медиках, которых вынуждают работать на две ставки, пациентах, покупающих за свой счет лекарства. Визиты в регионы Васильевой, которая, складывается впечатление, намеренно занималась провокациями, нередко приводили к локальным забастовкам.

В регионах начали появляться представители так называемого «Альянса врачей». Однако на руководящих должностях оказывались не врачи, которые страдали от несправедливости чиновников, а скандалисты. Об этом наглядно свидетельствует и ситуация с увольнением старшей медсестры в Серове, которой якобы подбросили в шкафчик «запрещенную марганцовку». Тогда эту историю подхватили многие оппозиционные СМИ. Позже выяснилось, что медсестру, которая возглавляет местный «Альянс врачей», никто не увольнял, ее даже стараются лишний раз «не трогать» — «достала всех своей активностью». Интересно, что сама Васильева не стесняется публично говорить, что брала взятки от пациентов. Об этом пишут Nation News.

Васильева после ухода с работы даже улучшила свое материальное положение. Оказывается, в ее владении находится коттедж в элитном поселке «НИЛ» в Подмосковье. «Обездоленный» медик также искала домработницу за 35 тысяч рублей в месяц, выяснили журналисты URA.ru. Но, судя по тому, что Навальный тратит в заграничных поездах миллионы рублей, то и Васильева — его любимый офтальмолог — ни в чем не нуждается. Ее действия и бездоказательные заявления свидетельствуют, скорее, о том, что она ведет пиар-кампанию имени самой себя, пытаясь пробивать себе путь на политическом поприще.

Откровенные вбросы и фейки об отравлении блогера-скандалиста запускают его спонсоры, которые уже чувствуют поражение в политической борьбе. Они пытаются сделать из Навального «жертву режима». Напомним, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь потерпела громкий провал на несостоявшихся для нее выборах в Мосгордуму, теперь на сцене появляется симпатичная «блондинка Навального», которая, возможно, и станет его новой правой рукой.