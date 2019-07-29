Москва, 29 июля. Основатель так называемого «ФБК» блогер Алексей Навальный после симуляции отравления доставлен из больницы обратно в спецприемник.

Напомним, 24 июля Навального арестовали на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

28 июля он хитростью покинул полицейский спецприемник под предлогом внезапной аллергии. По данным источника, приближенный к окружению руководителя ФБК, «оппозиционер» отправился на встречу с кураторами для координации результатов провального нелегального митинга на Тверской и получения новых инструкций. В воскресенье утром он был доставлен в клиническую больницу Москвы №64.

Доктора установили у блогера обычную крапивницу. Этот диагноз в беседе с «Интерфаксом» подтвердил врач Эльдар Казахмедов, но соратникам Навального такая правда была неудобна, поэтому они стали усиленно продавливать собственную версию о мнимом отравлении. Эту тему тут же подхватили западные СМИ, готовя почву для «хайли лайкли», новых Скрипалей и «Новичка».

Известно, что Навальный сотрудничает со многими беглыми олигархами. Среди них и судимый Михаил Ходорковский, и Михаилом Фридманом. За вознаграждение от миллиардеров он публикует фейковые компроматы на российских чиновников и бизнесменов. Тех, кого его западные спонсоры пытаются потеснить. Кроме того, по данным ряда СМИ, Навальный сотрудничает не только с беглыми российскими олигархами, но и западными структурами, заинтересованными в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.