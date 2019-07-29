Шойгу возродил расформированные Горбачевым и Сердюковым подразделения

Москва, 29 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил возродить некоторые подразделения российской армии, которые в свое время были расформированы первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом в понедельник рассказал командующий второй гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

В частности, речь идет о ремонтном батальоне, который, как полагают военные, может сильно повысить боеспособность Вооруженных сил РФ.

«В этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон. В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — рассказал Колотовкин «Красной звезде».

Кроме того, в этом году появился инженерный полк, способный за час развернуть 250-метровый мост через реку, пишет «Царьград».

Отметим, что понтонно-мостовые соединения были расформированы в 1989 году при Михаиле Горбачеве, а ремонтно-восстановительные батальоны — в 2008 году, когда министерство обороны РФ возглавлял Анатолий Сердюков.

Ранее военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков назвал «оружием возмездия» ядерную крылатую ракету «Буревестник», которая стоит на вооружении ВС РФ. Российские политики подтверждают — ведомство Сергея Шойгу готово отразить любую агрессию и обладает самыми современными, в том числе — ядерными вооружениями, которые способны «втоптать страны-агрессоры в каменный век».