Georgian Airways подсчитала ущерб от запрета на полеты в Россию

Тбилиси, 29 июля. Грузинская авиакомпания Georgian Airways подсчитала сумму ущерба от запрета на полеты в Россию, сообщили в пресс-службе перевозчика.

В Georgian Airways подчеркнули, что приостановка прямого авиасообщения между странами нанесла существенный удар по компании. Перевозчик отметил, что находится в сложном финансовом положении. Авиакомпании пришлось вернуть пассажирам около 80% уже реализованных билетов.

«Кроме того, резко сократилось число желающих купить билеты, — констатировали в Georgian Airways, — из-за чего авиакомпания в общей сложности понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов».

Авиакомпания поблагодарила грузинское правительство за согласие поддержать перевозчика в это непростое время. Правительство Грузии приняло решение о стимуляции транзитных авиаперевозок из Россию в Грузию через Ереван и выделении 600 тысяч евро.

«Правительство Грузии учло просьбу авиакомпании и приняло решение частично компенсировать ущерб Georgian Airways, чем поддержало грузинскую компанию, — приводит слова представителей Georgian Airways «Ридус». — Мы хотим выразить благодарность правительству Грузии за оказанную помощь».

Напомним, в конце июня грузинские радикалы вышли на митинги в Тбилиси, требуя запретить участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. К ним присоединились оппозиционеры страны, которые требовали отставки правительства. Из-за небезопасной ситуации в соседней стране президент России Владимир Путин приостановил авиасообщение с Грузией с 8 июля.