Супруга погибшего кикбоксера Карпенко озвучила свою версию трагедии

Санкт-Петербург, 29 июля. Экс-чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко, тело которого в прошедшую субботу нашли в Мойке, не представлял свою жизнь без спорта. Об этом рассказала журналистам вдова спортсмена Анна.

Экс-чемпион в течение последнего времени работал тренером. По словам Анны, он не мыслил жизни без спорта, передает Пятый канал.

«У него ни дня без спорта не проходило. Он очень сильно переживал всегда за своих учеников», — рассказала женщина.

Анна также озвучила свою версию трагедии. По ее мнению, супруга убили.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти 51-летнего кикбоксера. Тело мужчины в воде заметили прохожие и сразу вызвали полицию. Согласно одной из версий, Карпенко стал жертвой криминальной разборки. В день исчезновения он оставил дома все личные вещи и сказал коллегам в охранном предприятии, что если не вернется в конкретное время, то необходимо сообщить об этом его супруге.

Карпенко неоднократно побеждал в различных боях и турнирах по кикбоксингу. Он выиграл чемпионат СНГ, становился чемпионом Берлина, завоевывал Кубок Германии.