МЧС РФ увеличит группировку по тушению лесных пожаров

Москва, 29 июля. Группировка МЧС России будет увеличена в самое ближайшее время для скорейшей ликвидации лесных пожаров. Об этом заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

По его словам, сил и средств для тушения лесных пожаров на территории России недостаточно. Чуприян подчеркнул, что глава МЧС РФ принял решение об увеличении группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В данном случае речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС.

«МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей», — сообщил Чуприян.

Ранее сообщалось, что Федеральный штаб по тушению поручил лесным ведомствам Иркутской области и Красноярского края быстро нарастить силы для ликвидации лесных пожаров. По данным Рослесхоза, сейчас в Красноярском крае тушат 30 пожаров на землях лесного фонда на площади 23 410 га. На территории Иркутской области ведутся активные работы по тушению 77 пожаров на площади 135 470 га, а в Якутии ликвидируют 27 пожаров на территории в 871 га.