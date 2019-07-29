Глава полиции Днепропетровской области уволен после публикации скандального видео

Днепропетровск, 29 июля. Глава управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, ставший фигурантом скандального видео, лишился должности. О его увольнении сообщила пресс-служба Нацполиции на официальной странице в Facebook.

Напомним, 27 июля на YouTube было опубликовано видео, снятое в 2018 году. Камера зафиксировала, как Глуховеря вызвал бойцов спецподразделения КОРД, чтобы они задержали патрульных, остановивших автомобиль главы полиции Днепропетровской области. Спецназовцы доставили патрульных, одному из которых и удалось снять видео, в кабинет Глуховери, где начальник полиции провел с ними беседу.

После публикации ролика президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел страны Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю. Зеленский отметил, что его шокировал поступок Глуховери, который пытался помочь своему водителю избежать административного наказания за превышение скорости.

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что Глуховерю уволили приказом главы ведомства Сергея Князева по согласованию с Аваковым. Исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области назначен 42-летний полковник Артем Васицкий.

Ранее сообщалось, что пранкер Алексей «Лексус» Столяров разыграл Глуховерю, позвонив ему после публикации скандального видео по телефону и представившись Владимиром Зеленским. В ответ Глуховеря попытался оправдаться перед «президентом», объяснив, что якобы действовал в рамках закона, пожаловался на блогеров и пообещал разобраться в ситуации, сообщает «Царьград».