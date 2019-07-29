Минобороны РФ рассказало об атаках на базу «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 29 июля. Террористы продолжают атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. В Национальном центре управления обороной РФ показали снимки беспилотников, которые были обезврежены средствами ПВО российских войск, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Очередные попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года, – рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. – Для атак ими используются реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты в ударном исполнении».

Также участились атаки боевиков на позиции правительственных войск, сообщают в российском военном ведомстве. 28 июля террористы предприняли две массированные атаки на позиции сирийской армии в районах населенных пунктов Кафер-Яхуд и Джалама.

«На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, 10 бронемашин и 20 пикапов. Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России», – заявил Рудской.

С 12 июня этого года террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили 324 обстрела и 17 раз атаковали, используя при этом танки и артиллерию.

«Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» – это сменившая имя международная террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1, являющаяся сирийским филиалом «Аль-Каиды»1 (организации запрещены в РФ. — Прим. ФАН)», — напомнил представитель Минобороны.

За последние четыре месяца жертвами нападений, минометных и артиллерийских обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации стали 110 сирийских военнослужащих и 65 мирных жителей, ранены более 240 сирийских военных и 100 простых сирийцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.