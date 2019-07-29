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Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

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Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Блогер Алексей Навальный заболел обычной крапивницей во время нахождения в ИВС за призывы к участию в незаконных митингах. «Личные» же врачи «борца с коррупцией» через дверь установили у Навального якобы отравление. Тему подхватили западные СМИ, готовя почву для «хайли лайкли», новых Скрипалей и «Новичка».

Под арестом Навальный пробыл четыре дня, пока его не увезли в 64-ю больницу Москвы. Там доктора установили у блогера аллергическую реакцию — крапивницу. Диагноз подтвердил врач Эльдар Казахмедов в беседе с «Интерфаксом», однако в оппозиционной среде пытаются «продавить» собственную версию.

Диагноз через дверь

«Личным» врачам Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашимхину диагноз не понравился, поэтому они поставили свой. К блогеру их не подпустили, потому как последний находится под арестом. Установить диагноз доблестным врачам не помешала ни закрытая дверь палаты, ни отсутствие возможности взять у Навального анализы. Васильева и Ашимхин «поняли» — Навального отравило «третье лицо при помощи неизвестного химического вещества».

У себя в Facebook Васильева отчиталась о визите к Навальному, признавшись, что проводила осмотр и диагноз поставила через дверь.

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Реакция СМИ на Западе

Западные СМИ подхватили тему с «отравлением», отрабатывая ее по отработанному сценарию Скрипалей.

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Они намеренно пытаются нагнетать обстановку, называя обычную аллергию «странной аллергической реакцией».

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Позднее эти же СМИ со слов Васильевой стали уточнять, что виновно в резком ухудшении здоровья Навального «третье лицо».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заявила врач.

 

«Хайли лайкли» Навального

На фейк об «отравлении» Навального отреагировала и российская общественность. Например, журналист Владимир Соловьев отметил, что настоящий диагноз блогера для западных СМИ неважен. Их главная цель — сделать сенсацию с нужными тезисами.

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пошутил, что Навальный «отравился» после прикосновения к ручке двери, намазанной «Новичком».

Telegram-канал «Кстати» также обратил внимание на реакцию западных изданий, отметив, что они пытаются искусственно «подогреть» ситуацию.

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Особо рьяные активисты и провокаторы решили использовать это как предлог для проведения несанкционированной акции у стен больницы. Они стали спешно агитировать людей присоединиться.

Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Очевидно, что оппозиция пытается использовать заболевание Навального в выгодном для себя свете. Блогера выставляют «жертвой режима», хотя на самом деле вся проблема заключается в обычной крапивнице. Но «тусовочка» очевидные факты игнорирует и пытается создать информационный шум для обсуждения в лояльных СМИ.

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