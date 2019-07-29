Западные СМИ используют фейк об «отравлении» Навального по сценарию Скрипалей

Блогер Алексей Навальный заболел обычной крапивницей во время нахождения в ИВС за призывы к участию в незаконных митингах. «Личные» же врачи «борца с коррупцией» через дверь установили у Навального якобы отравление. Тему подхватили западные СМИ, готовя почву для «хайли лайкли», новых Скрипалей и «Новичка».

Под арестом Навальный пробыл четыре дня, пока его не увезли в 64-ю больницу Москвы. Там доктора установили у блогера аллергическую реакцию — крапивницу. Диагноз подтвердил врач Эльдар Казахмедов в беседе с «Интерфаксом», однако в оппозиционной среде пытаются «продавить» собственную версию.

Диагноз через дверь

«Личным» врачам Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашимхину диагноз не понравился, поэтому они поставили свой. К блогеру их не подпустили, потому как последний находится под арестом. Установить диагноз доблестным врачам не помешала ни закрытая дверь палаты, ни отсутствие возможности взять у Навального анализы. Васильева и Ашимхин «поняли» — Навального отравило «третье лицо при помощи неизвестного химического вещества».

У себя в Facebook Васильева отчиталась о визите к Навальному, признавшись, что проводила осмотр и диагноз поставила через дверь.

Реакция СМИ на Западе

Западные СМИ подхватили тему с «отравлением», отрабатывая ее по отработанному сценарию Скрипалей.

Они намеренно пытаются нагнетать обстановку, называя обычную аллергию «странной аллергической реакцией».

Позднее эти же СМИ со слов Васильевой стали уточнять, что виновно в резком ухудшении здоровья Навального «третье лицо».

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего «третьего лица», — заявила врач.

«Хайли лайкли» Навального

На фейк об «отравлении» Навального отреагировала и российская общественность. Например, журналист Владимир Соловьев отметил, что настоящий диагноз блогера для западных СМИ неважен. Их главная цель — сделать сенсацию с нужными тезисами.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пошутил, что Навальный «отравился» после прикосновения к ручке двери, намазанной «Новичком».

Telegram-канал «Кстати» также обратил внимание на реакцию западных изданий, отметив, что они пытаются искусственно «подогреть» ситуацию.

Особо рьяные активисты и провокаторы решили использовать это как предлог для проведения несанкционированной акции у стен больницы. Они стали спешно агитировать людей присоединиться.

Очевидно, что оппозиция пытается использовать заболевание Навального в выгодном для себя свете. Блогера выставляют «жертвой режима», хотя на самом деле вся проблема заключается в обычной крапивнице. Но «тусовочка» очевидные факты игнорирует и пытается создать информационный шум для обсуждения в лояльных СМИ.