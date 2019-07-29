Киев хочет ввести санкции против строивших Крымский мост компаний

Киев, 29 июля. Киев хочет ввести санкции против компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Об этом в понедельник заявил так называемый постпред президента Украины в «Автономной Республике Крым» Антон Кориневич.

«Думаю, что да. Сейчас есть площадка для того, чтобы в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить. Украина делала то, что могла делать в той ситуации. Но могли ли мы действительно не допустить строительства этого моста? Наверное, нет», — рассказал он в интервью украинскому изданию «Сегодня».

Он также предложил привлекать к ответственности компании, которые не выполняют крымские санкции.

Напомним, что автомобильная часть Крымского моста была запущена для легковушек и автобусов 16 мая 2018 года (1 октября — для грузовиков). Открытие железнодорожной части моста запланировано на 9-10 декабря 2019 года. Крымский мост считается самым длинным в Европе и России. Общая протяженность перехода составляет 19 км.

С начала лета экономия автомобилистов, пересекающих Керченский пролив по мосту на легковом и грузовом автотранспорте, составила более 3,6 млрд рублей.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.