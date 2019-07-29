В Минобороны заявили о разграблении нефтяных объектов Сирии американскими структурами

Москва, 29 июля. Американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

«Организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений «Конако», «Эль-Омар» и «Танак», расположенных на восточном берегу Евфрата, — сообщили в Минобороны. — Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии».

По информации российских военных, значительная часть доходов от нефтяной контрабанды идет на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

В Минобороны отметили активное увеличение числа сотрудников американских частных военных компаний на нефтяных объектах Заевфратья.

«Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек, — отметил Рудской. — Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ1 (запрещена в России)».

В Минобороны РФ озабочены и постоянные поставками в Заевфратье вооружений и военной техники из США.

«В обмен на помощь в контрабанде нефти США «накачивают оружием» как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга. Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе», — приводит ФАН слова Рудского.

На восточном берегу Евфрата практически ежедневно проходят акции протеста против американской оккупации, а сложившаяся обстановка заставила лидеров всех местных общин собраться 20 июня в Алеппо на экстренное заседание Конгресса народов Заевфратья.

Главы общин выдвинули требования восстановить территориальную целостность Сирии, вывести иностранный военный контингент и начать восстанавливать единую экономику страны.

Минобороны РФ призывает американских коллег отказаться от санкционного режима и «реально содействовать политическому урегулированию в рамках единого сирийского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.