Вопиющая некомпетентность экс-спецпрокурора Мюллера обошлась США в 30 млн долларов

Закончившееся полным провалом так называемое «расследование» теперь уже бывшего специального прокурора Минюста США Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» России в американские выборы выявило не только полное отсутствие каких-либо доказательств, но и низкую квалификацию престарелого «расследователя», считают эксперты.

Вроде бы опытный политик Мюллер неожиданно для заказчиков «расследования» показал свою вопиющую некомпетентность и неспособность предъявить что-либо путное. Такого мнения придерживаются американские политологи, которые анализируют очередной провал теперь уже бывшего спецпрокурора в Конгрессе США.

Напомним, после фиаско своего расследования Мюллер позорно бежал с поля боя, экстренно подав в отставку, однако бегство не спасло его от нового публичного позора: семичасового отчета перед конгрессменами, в ходе которого экс-спецпрокурор не смог связно ответить ни на один поставленный вопрос. Ответами остались не удовлетворены как республиканцы, так и демократы, настоявшие на слушаниях ради того, чтобы в очередной раз насолить президенту США Дональду Трампу и предсказуемо севшие в лужу.

Об этом в своей статье «Роберт Мюллер опозорил свою страну» для Washington Monthly пишет американский публицист Мартин Лонгман. Автор обоснованно ставит под сомнение не только доказательную базу «расследования» Мюллера, но и его компетентность. По мнению Лонгмана, и так недостаточно высокие умственные способности бывшего директора ФБР серьезно поизносились с возрастом, и этому давно вышедшему в тираж политику явно пора на покой.

С этой точкой зрения согласен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. В комментарии Федеральному агентству новостей Онищенко отметил, что он давно наблюдает за «телодвижениями» Мюллера, которые невозможно комментировать без иронии.

«По версии этого господина, такой великой страной, как Соединенные Штаты, манипулируют какие-то советники, блогеры и тому подобные мелкие сошки, — говорит Онищенко. — Меня это даже умиляет, но в то же время заставляет задуматься. Эти горе-расследователи хотят доказать, что им «назначили» президента извне? Как это согласуется с тем, что сами Соединенные Штаты позиционируют себя в качестве не просто сверхдержавы, но единственной сверхдержавы на планете?!»

При этом никаких доказательств «российского вмешательства» за два года «расследования» Мюллера найдено так и не было, поскольку, как говорится, невозможно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, иронизирует парламентарий.

«Если бы все это не было так нелепо и грустно, Россия могла бы «гордиться» своим могуществом, раз она по версии Мюллера так успешно «вмешивается» в американские выборы. На мой взгляд, провал Мюллера, который разорил американскую казну на 30 миллионов долларов, так ничего и не добившись, был изначально вполне предсказуем. Полагаю, можно говорить не только о вопиющей некомпетентности этого «расследователя», но и о том, что ему, вероятно, давно пора на покой, говорю это как врач», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Эксперты подчеркивают, что «расследование» Мюллера с упоминанием России изначально было фактором исключительно внутриполитической борьбы в США, знаком застарелого конфликта между республиканцами и демократами. Демократы поставили на Мюллера и проиграли, в том числе как раз из-за вопиющей некомпетентности бывшего спецпрокурора.

Отметим, все облыжные обвинения в «сговоре» представителей РФ и Трампа и в якобы «вмешательстве» России в американские выборы категорически отрицают как в Белом доме, так и в Кремле, а президент США прямо называет эту позорную кампанию охотой на ведьм.