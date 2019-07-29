Стариков объяснил, почему журналистам надо участвовать в конкурсе «Хорошие новости России»

Писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что только позитивные новости помогут настроить россиян на хороший лад. Таким образом он призвал молодых журналистов принять участие во втором этапе конкурса «Хорошие новости России», организованного нашей редакцией.

По словам эксперта, «Хорошие новости России» — это очень важный для простых россиян информационный проект, так как он демонстрирует, что в стране есть много хорошего, что настраивает на позитивный лад.

«Конкурс, который начало Федеральное агентство новостей, является очень важным, и я очень рад, что он не стал одноразовым, что он будет продолжаться, развиваться. Вообще, для меня в этом конкурсе главное одно — позитивный настрой, чтобы эти тексты рассказывали о каких-то достижениях, стремлениях людей, человеческих успехах, победах. Вот чтобы от прочтения этого материала в душе оставалось некое теплое чувство и общий позитивный настрой для жизни. Чем больше таких материалов будет, тем быстрее мы изменим ту информационную повестку, на которую перешли после крушения Советского Союза, когда негативные новости стали превалировать над позитивными», — сказал он в интервью корреспонденту ФАН.

По словам Николая Старикова, в СССР было намного меньше негативных новостей, так как именно журналисты создавали позитивную повестку, рассказывали о достижениях советских инженеров, научных деятелей, рядовых граждан.

«Вопрос: а как могло быть так, что позитивные новости превалируют над негативными, если люди сами заказывают новости? Ничего подобного — это СМИ думают, что людям нужны негативные новости, и дают их. Есть отличный проект «Сделано у нас», там выдаются исключительно хорошие новости, и посмотрите, какая популярность обрушилась на авторов этой идеи! Они на такую популярность, вероятней всего, даже не рассчитывали. Поэтому я предлагаю молодым региональным журналистам немножечко поменять свой подход и рассказывать о позитиве», — продолжает собеседник ФАН.

Положительные новости также могут давать хорошие просмотры, вызвать неподдельный интерес к работам автора и в конечном итоге двигать его карьеру, считает Стариков. Ведь новость всегда несет в себе информационный заряд, можно даже сказать, установку.

«Что такое отрицательная новость — кто-то кого-то зарезал, ограбил, сделал что-то нехорошее. Вот и какую идею, установку из этого может вынести человек? Только негативную: все кругом крадут, грабят, режут и еще что-то делают. А есть другая новость — человек спас детей при пожаре, помог старушке перейти улицу, открылся новый завод. В этих новостях есть пример для подражания, какое-то человеческое тепло, и это необходимо использовать», — говорит общественный деятель.

И в этом молодым авторам как раз поможет проект ФАН. Напомним, конкурс «Хорошие новости России» был организован Федеральным агентством новостей для поддержки журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в стране. Главная задача — поддержать талантливых творческих работников СМИ и блогеров. В конкурсе могут принять участие граждане РФ, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях и проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.

Мы призываем присоединиться к нашей инициативе региональные СМИ, а своим коллегам из других медиа желаем публиковать чуть больше добрых новостей в своих лентах. Потому что в России есть и хорошие новости. К тому же победители в каждой номинации получат денежный приз (гонорар за публикацию): 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Отметим, победители первого этапа свои призы уже забрали, это же ждет и новых участников конкурса.

Посмотреть Положение о конкурсе, скачать форму заявки можно по ссылке.

Победители конкурса ФАН «Хорошие новости России»

Артур Изумрудов — портал «Живу спортом»

(Санкт-Петербург)

Номинация «Спорт»

«Игра воздушных струй»

Лалетина Елена Александровна — сетевое издание «Наш Красноярский край»

(Красноярск)

«Специальный приз жюри»

«Рак отступит»

Мищенко Станислав Юрьевич — «Областная газета»

(Екатеринбург)

Номинация «Герои современности»

«Песня длиною в жизнь»

Тихонова Ольга Владимировна — портал Астраханского государственного университета

(Астрахань)

Номинация «Наука и инновации»

«Проекты студента АГУ по информационной безопасности отметили на федеральном уровне»

Платова Инна Владимировна — портал Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

(Санкт-Петербург)

Номинация «Экономика страны или региона»

«Как стартап из Политеха до Кандалакши дошел»

Трубин Валерий Николаевич — портал ТЛТгород.ру

(Самара)

Номинация «Общество и социальные проекты»

«Благотворительность нужна нам самим — людям, которые могут делать добрые дела»

Романова Анастасия Михайловна — издание «Развилка»

(Санкт-Петербург)

Номинация «Юное дарование»

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