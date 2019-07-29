Мутко пообещал предоставить обманутым дольщикам квартиры в других домах

Москва, 29 июля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко распорядился проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, которые приобрели жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.

По его словам, для использования такого инструмента необходимо изменение законодательства, а это будет возможно только в период осенней сессии Госдумы. Мутко обратил внимание на то, что готовое жилье будет предоставляться при условии, что у Фонда дольщиков в городе, где проживают вложившие средства в строительство граждане, будут свободные квартиры в других объектах, передает РИА Новости.

Помимо этого, Мутко заверил, что лично будет мониторить ситуацию с выплатами денежных компенсаций. Он также отметил, что какого-то шаблона или образца подхода быть не может, пишет «ФедералПресс».

«Каждый раз решение будет приниматься правлением Фонда дольщиков», — объяснил Мутко.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в прошлом году и за первые шесть месяцев 2019 года 1,5 тыс. обманутых покупателей в Самарской области смогли переехать в свои квартиры. В реестре проблемных остаются 47 объектов, по 25 объектам в настоящее время инвесторов не найдено, однако по шести из них имеются рабочие решения. Создано 24 участка суммарной площадью 34 гектара для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам.