Дамаск, 29 июля. Средства разведки зафиксировали скрытную переброску и сосредоточение боевиков в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб. Не менее пятисот боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) передислоцированы из северных районов провинции, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. По данным Генштаба, боевики ведут подготовку к наступлению.

«Также у бандформирований отмечается увеличение количества средств огневого поражения иностранного производства, в том числе реактивных систем залпового огня», – приводит Федеральное агентство новостей слова Рудского.

Вместе с турецкими коллегами российские военные находят и уничтожают огневые средства террористов, их технику, вооружение и склады с боеприпасами. По сообщению Минобороны, за последние полтора месяца в юго-западной части зоны деэскалации Идлиб точечными ударами уничтожено 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также три склада, на которых находились более 40 беспилотных летательных аппаратов.

«Хочу подчеркнуть, что к поражению российской авиацией принимаются только заранее разведанные цели, положение которых неоднократно перепроверяется по не менее, чем трем независимым каналам. Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер», – подчеркнул Рудской.

1 Организация запрещена на территории РФ.