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Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

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Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

РД-180 является проверенным ракетным двигателем, а его установка на ракету-носитель «Союз-2.1» — это один из шагов по модернизации ракеты. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил директор Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

На днях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что поставляемые в США двигатели РД-180 могут быть использованы для оснащения первых ступеней ракет «Союз-2.1». Соответствующие планы появились на фоне намерений американцев отказаться от закупок. 

«Существует восприятие, согласно которому авиация и космос — это всегда инновации. Это не так. В космосе действует принцип «от добра добра не ищут». Если двигатель работает, то его используют, и никто не пытается его усовершенствовать, а РД-180 — это хорошо освоенное изделие. Двигатель известен с 1990-х годов, хорошо себя зарекомендовал. На мой взгляд, его установка на «Союз-2.1» — это правильное решение», — заявил Анпилогов.

Большая часть инноваций в ракетных двигателях сделана в 1970—1980 годы, уточнил эксперт.

Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

«Была целая серия двигателей: сначала появился РД-170, потом — его различные усовершенствования. Сам по себе РД-180 делали в 1999 году, спустя десять лет после первых полетов таких ракет-носителей, как «Энергия» и «Зенит», и через двадцать лет после начала разработки (двигателей данной серии. — Прим. ФАН). Соответственно, в РД-180 учли все, что произошло за этот период времени в двигателестроении», — рассказал Анпилогов.

Собеседник ФАН отметил, что такой срок существования — это «молодость» для двигателя, и его еще можно совершенствовать.

«Если втянуться в разработку нового двигателя, можно практически не достичь существенных плюсов. Мы говорим не о голой эффективности, мы говорим, в первую очередь, о стоимости. Все инновации уже проведены, и сейчас все борются не за рекордные показатели, а за стоимость вывода килограмма груза. И здесь старый проверенный двигатель вполне востребован», — отметил глава фонда «Основание».

Он также напомнил, что РД-180 является «топовым» двигателем на рынке кислород-керосиновых двигателей.

«Есть еще кислород-водородные и, например, метановые двигатели, которые сейчас разрабатывает Илон Маск. Но эти двигатели плохо подходят для первых ступеней ракет-носителей», — напомнил эксперт.

Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

Анпилогов привел пример того, как к РД-180 относятся западные разработчики.

«Когда Маск испытывал свой новый двигатель Raptor, который он делает для Starhopper, он сравнивал его с РД-180. С удовольствием и гордостью Маск писал, что на тестовых испытаниях Raptor повторил те параметры в камере сгорания, которые были достигнуты на РД-180. И не зря, потому что эти значения давления влияют на эффективность двигателя, так называемый удельный импульс. Условно говоря, сколько может проработать двигатель на единице топлива», — обратил внимание собеседник ФАН.

По его словам, использование РД-180 на «Союз-2.1» — это «часть мощной программы модернизации ракет-носителей, которую запланировал Роскосмос».

«Я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о «Союзе 2.1», то речь не о той ракете, что выводила в космос «Восток» с Гагариным, на которой стартовали первые спутники связи «Молния». Она различаются как небо и земля. «Союзы» будут модернизировать, будут модифицировать. Надежная ракета сама по себе является ценностью. Никто не разрабатывает ракету с нуля, чтобы столкнуться с массой проблем и неувязок. Так, если полностью переделывать ракету, то придется полностью переделывать и стартовые комплексы», — пояснил Анпилогов.

Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

Такой же подход демонстрируется и в китайской космической программе, где постоянно модернизируются ракеты-носители серии «Великий поход», да и в американской практике. Вообще, он господствует в космической отрасли, уточнил эксперт.

«Конечно, РД-180 нужно будет приспособить под требования конкретной ракеты-носителя, но каких-то громадных переделок не потребуется. Двигатель — это вещь в себе, его нужно соответствующим образом подключить к ракете, к системе управления. Если решение будет принято, то сама переделка под этот двигатель потонет в общем проекте модернизации ракеты «Союз». Не будет каких-то сверхрасходов, которые могли бы погубить сам проект», — подытожил Анпилогов.

Другую точку зрения в разговоре с ФАН озвучила председатель консорциума «Космические технологии» Юлия Гусейнова.

«РД-180 был создан по заказу США именно для установки на ракеты Atlas, двигатель адаптирован к ракете, а ракета — к этому виду двигателей. Безусловно, потребуются дополнительные средства и время для адаптации. Возможно, возникнут какие-то несостыковки, технические и юридические вопросы. Да, безусловно, патентные права принадлежат «Энергомашу». Но мы не знаем, какие еще были заключены соглашения, подписаны юридические документы, которые могут усложнить использование РД-180 для российских ракет», — рассказала Гусейнова.

Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

При этом она призвала Роскосмос обратить внимание на частных разработчиков.

«У частных компаний есть более совершенные решения для освоения космоса», — полагает эксперт.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск показал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты. На данный момент прототип Starship — Starhopper — проходит вертикальные тестовые полеты. Испытания проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в штате Техас.

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