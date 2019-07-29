Эксперт объяснил, зачем российской ракете не устроившие США двигатели

РД-180 является проверенным ракетным двигателем, а его установка на ракету-носитель «Союз-2.1» — это один из шагов по модернизации ракеты. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил директор Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов.

На днях глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что поставляемые в США двигатели РД-180 могут быть использованы для оснащения первых ступеней ракет «Союз-2.1». Соответствующие планы появились на фоне намерений американцев отказаться от закупок.

«Существует восприятие, согласно которому авиация и космос — это всегда инновации. Это не так. В космосе действует принцип «от добра добра не ищут». Если двигатель работает, то его используют, и никто не пытается его усовершенствовать, а РД-180 — это хорошо освоенное изделие. Двигатель известен с 1990-х годов, хорошо себя зарекомендовал. На мой взгляд, его установка на «Союз-2.1» — это правильное решение», — заявил Анпилогов.

Большая часть инноваций в ракетных двигателях сделана в 1970—1980 годы, уточнил эксперт.

«Была целая серия двигателей: сначала появился РД-170, потом — его различные усовершенствования. Сам по себе РД-180 делали в 1999 году, спустя десять лет после первых полетов таких ракет-носителей, как «Энергия» и «Зенит», и через двадцать лет после начала разработки (двигателей данной серии. — Прим. ФАН). Соответственно, в РД-180 учли все, что произошло за этот период времени в двигателестроении», — рассказал Анпилогов.

Собеседник ФАН отметил, что такой срок существования — это «молодость» для двигателя, и его еще можно совершенствовать.

«Если втянуться в разработку нового двигателя, можно практически не достичь существенных плюсов. Мы говорим не о голой эффективности, мы говорим, в первую очередь, о стоимости. Все инновации уже проведены, и сейчас все борются не за рекордные показатели, а за стоимость вывода килограмма груза. И здесь старый проверенный двигатель вполне востребован», — отметил глава фонда «Основание».

Он также напомнил, что РД-180 является «топовым» двигателем на рынке кислород-керосиновых двигателей.

«Есть еще кислород-водородные и, например, метановые двигатели, которые сейчас разрабатывает Илон Маск. Но эти двигатели плохо подходят для первых ступеней ракет-носителей», — напомнил эксперт.

Анпилогов привел пример того, как к РД-180 относятся западные разработчики.

«Когда Маск испытывал свой новый двигатель Raptor, который он делает для Starhopper, он сравнивал его с РД-180. С удовольствием и гордостью Маск писал, что на тестовых испытаниях Raptor повторил те параметры в камере сгорания, которые были достигнуты на РД-180. И не зря, потому что эти значения давления влияют на эффективность двигателя, так называемый удельный импульс. Условно говоря, сколько может проработать двигатель на единице топлива», — обратил внимание собеседник ФАН.

По его словам, использование РД-180 на «Союз-2.1» — это «часть мощной программы модернизации ракет-носителей, которую запланировал Роскосмос».

«Я хотел бы подчеркнуть, что когда мы говорим о «Союзе 2.1», то речь не о той ракете, что выводила в космос «Восток» с Гагариным, на которой стартовали первые спутники связи «Молния». Она различаются как небо и земля. «Союзы» будут модернизировать, будут модифицировать. Надежная ракета сама по себе является ценностью. Никто не разрабатывает ракету с нуля, чтобы столкнуться с массой проблем и неувязок. Так, если полностью переделывать ракету, то придется полностью переделывать и стартовые комплексы», — пояснил Анпилогов.

Такой же подход демонстрируется и в китайской космической программе, где постоянно модернизируются ракеты-носители серии «Великий поход», да и в американской практике. Вообще, он господствует в космической отрасли, уточнил эксперт.

«Конечно, РД-180 нужно будет приспособить под требования конкретной ракеты-носителя, но каких-то громадных переделок не потребуется. Двигатель — это вещь в себе, его нужно соответствующим образом подключить к ракете, к системе управления. Если решение будет принято, то сама переделка под этот двигатель потонет в общем проекте модернизации ракеты «Союз». Не будет каких-то сверхрасходов, которые могли бы погубить сам проект», — подытожил Анпилогов.

Другую точку зрения в разговоре с ФАН озвучила председатель консорциума «Космические технологии» Юлия Гусейнова.

«РД-180 был создан по заказу США именно для установки на ракеты Atlas, двигатель адаптирован к ракете, а ракета — к этому виду двигателей. Безусловно, потребуются дополнительные средства и время для адаптации. Возможно, возникнут какие-то несостыковки, технические и юридические вопросы. Да, безусловно, патентные права принадлежат «Энергомашу». Но мы не знаем, какие еще были заключены соглашения, подписаны юридические документы, которые могут усложнить использование РД-180 для российских ракет», — рассказала Гусейнова.

При этом она призвала Роскосмос обратить внимание на частных разработчиков.

«У частных компаний есть более совершенные решения для освоения космоса», — полагает эксперт.

Напомним, основатель компании SpaceX Илон Маск показал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты. На данный момент прототип Starship — Starhopper — проходит вертикальные тестовые полеты. Испытания проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в штате Техас.