Украинский политолог оценил сообщения СМИ о шести кандидатах на пост премьера Украины

Для президента Украины Владимира Зеленского важно, чтобы новый премьер был независим от различных кругов влияния. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Шесть кандидатов

В администрации президента Украины Владимира Зеленского на данный момент рассматриваются шесть кандидатов на пост премьер-министра, пишет «Коммерсант».

Среди них — представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко, а также заместитель главы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Сообщается, что офис украинского президента несколько недель вел переговоры с кандидатами. По итогам этих встреч два кандидата оказались на грани вылета. Их фамилии источник не стал раскрывать, но отметил, что они настаивали на исключительной самостоятельности кабинета министров, тогда как в офисе Зеленского уверены, что любые решения кабмина должны согласовываться с главой государства.

Новый человек

По словам Евгения Голышкина, по информации, поступающей из различных источников, расширится круг претендентов, близких к окружению нового президента Владимира Зеленского, на пост премьер-министра Украины. Посыл самого президента остается неизменным: человек, занимающий данный пост, должен быть независим от различных кругов влияния, минимально политизирован, технократичен и компетентен в экономическом менеджменте.

«Перечень озвучиваемых фамилий говорит о том, что курс на выполнение требований МВФ останется неизменным, а значит, политика деиндустриализации, открытие рынка сельскохозяйственных земель (губительного для мелких и средних фермерских хозяйств) и череда антисоциальных реформ (медицинской, пенсионной и образовательной) останутся неизменным», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт заметил, что в самое ближайшее время президентской команде понадобятся новые транши от международных финансовых инстанций, а значит, на простом популизме для народных масс, жаждущих перемен, и затягивании времени по выполнению требований потенциальных инвесторов проскочить не удастся. Полнота власти команды «Зе» беспрецедентна только в рамках сравнения с предыдущими президентами в оценке внутреннего украинского политического пасьянса.

«На деле же украинская государственность попала в прямую экономическую зависимость от внешних игроков, и фамилия того или иного кандидата будет согласовываться с Зеленским только на предмет его личного доверия конкретной особи и готовности данного кандидата к исполнению требований МВФ. Так или иначе, но народу придется «затянуть пояса» и ощутить турбулентность уже под руководством столь желанных в электоральном плане «новых лиц». «Оппозиция» в лице Порошенко будет пытаться консолидировать вокруг себя протестный электорат и пытаться набрать политического веса для желанного реванша», — заключил Евгений Голышкин.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Наиболее активно голосовали украинцы, которые проживают в юго-восточных регионах страны.